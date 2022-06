Covid Italia, 34.978 contagi e 45 morti: bollettino 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 34.978 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 45 morti. I tamponi processati in 24 ore sono 193.040 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,1%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri pari a 193, e quelli in reparti ordinari, undici in più rispetto a ieri, pari a 4.331. LAZIO – Sono 5.157 i nuovi contagi da coronavirus e 5 i morti registrati oggi, 18 giugno, nel Lazio. I casi a Roma città sono a quota 3.251. Il bollettino della Regione, nello specifico, segnala che “su 4.780 ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 34.978 i nuovida Coronavirus inoggi, 182022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 45. I tamponi processati in 24 ore sono 193.040 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,1%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri pari a 193, e quelli in reparti ordinari, undici in più rispetto a ieri, pari a 4.331. LAZIO – Sono 5.157 i nuovida coronavirus e 5 iregistrati oggi, 18, nel Lazio. I casi a Roma città sono a quota 3.251. Ildella Regione, nello specifico, segnala che “su 4.780 ...

