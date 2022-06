Covid in Campania, 3.383 positivi su 14.138 tamponi: indice contagio sale a 23,92% (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 3383 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 14.138 tamponi effettuati per un indice di contagio che continua a salire e raggiunge il 23,92% (ieri si era attestato al 22,24%). Le persone decedute sono 3 nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere agli 8 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15 (+3 rispetto al dato precedente). Quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di 13 unita’ in relazione all’ultimo dato). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 3383 idel giorno alinsui 14.138effettuati per undiche continua a salire e raggiunge il 23,92% (ieri si era attestato al 22,24%). Le persone decedute sono 3 nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere agli 8 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15 (+3 rispetto al dato precedente). Quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di 13 unita’ in relazione all’ultimo dato). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

