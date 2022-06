Covid, il bollettino della Campania: crescono ancora i contagi e le terapie intensive (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3383 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 14.138 tamponi effettuati per un indice di contagio che continua a salire e raggiunge il 23,92% (ieri si era attestato al 22,24%). Le persone decedute sono 3 nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere agli 8 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15 (+3 rispetto al dato precedente). Quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di 13 unità in relazione all’ultimo dato). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.383 di cui: Positivi all’antigenico: 3.142 Positivi al molecolare: 241Test: 14.138 di cui: Antigenici: 10.851 Molecolari: 3.287 Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 8 deceduti in precedenza ma registrati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3383 i positivi del giorno alinsui 14.138 tamponi effettuati per un indice dio che continua a salire e raggiunge il 23,92% (ieri si era attestato al 22,24%). Le persone decedute sono 3 nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere agli 8 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15 (+3 rispetto al dato precedente). Quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di 13 unità in relazione all’ultimo dato). Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.383 di cui: Positivi all’antigenico: 3.142 Positivi al molecolare: 241Test: 14.138 di cui: Antigenici: 10.851 Molecolari: 3.287 Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 8 deceduti in precedenza ma registrati ...

