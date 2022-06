Covid, 34.978 nuovi contagi e 45 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 34.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 35.427) secondo i dati emessi dal ministero della Salute. Le vittime sono invece 45, in lieve aumento rispetto alle 41 di ieri. In tutto sono stati eseguiti, tra antigenici e molecolari, 193.040 tamponi per un tasso di positività al 18,1%, in calo rispetto al 19% di ieri. Salgono invece a 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 34.978 idaregistrati24 ore (ieri erano stati 35.427) secondo i dati emessi dal ministero della Salute. Le vittime sono invece 45, in lieve aumento rispetto alle 41 di ieri. In tutto sono stati eseguiti, tra antigenici e molecolari, 193.040 tamponi per un tasso di positività al 18,1%, in calo rispetto al 19% di ieri. Salgono invece a 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

