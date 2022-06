Covid, 34.978 nuovi casi e 45 decessi in 24 ore (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 34.978 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 35.427) a fronte di 193.040 tamponi effettuati su un totale di 224.097.705 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 45 i decessi (il 17 giugno 41), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.703. Diventano 17.844.905 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 561.015, 556.491 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.331 di cui 193 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 17.116.187 con un incremento di 15.956 unità nelle ultime 24 ore. Le somministrazioni totali di vaccini salgono a 138.068.405, le persone che hanno effettuato almeno una dose sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 34.978 idi Coronavirus in Italia (ieri 35.427) a fronte di 193.040 tamponi effettuati su un totale di 224.097.705 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 45 i(il 17 giugno 41), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.703. Diventano 17.844.905 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 561.015, 556.491 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.331 di cui 193 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 17.116.187 con un incremento di 15.956 unità nelle ultime 24 ore. Le somministrazioni totali di vaccini salgono a 138.068.405, le persone che hanno effettuato almeno una dose sono ...

