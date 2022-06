Cosa vuole fare Di Maio ora che anche Grillo vuole riconfermare la regola del secondo mandato? (Di sabato 18 giugno 2022) Niente terzo mandato. Beppe Grillo è stato chiaro, mettendo di fatto una pietra tombale sulla questione della proroga di mandato. Un’idea non proprio in linea con il pensiero di Luigi Di Maio: “Il’M5S non è una forza politica che sta guardando al 2050, ma sta guardando indietro – ha detto il ministro degli Esteri-. Che senso ha quindi cambiare la regola del secondo mandato? Invito gli iscritti a votare secondo i principi fondamentali del Movimento, li invito io perché questa è una forza politica che si sta radicalizzando all’indietro”. Che fine farà Luigi Di Maio? In un post sul blog, presentato dal fondatore del M5s come una rivelazione (“Il Supremo mi ha parlato”), Grillo scrive che non bisogna “privarsi di una ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Niente terzo. Beppeè stato chiaro, mettendo di fatto una pietra tombale sulla questione della proroga di. Un’idea non proprio in linea con il pensiero di Luigi Di: “Il’M5S non è una forza politica che sta guardando al 2050, ma sta guardando indietro – ha detto il ministro degli Esteri-. Che senso ha quindi cambiare ladel? Invito gli iscritti a votarei principi fondamentali del Movimento, li invito io perché questa è una forza politica che si sta radicalizzando all’indietro”. Che fine farà Luigi Di? In un post sul blog, presentato dal fondatore del M5s come una rivelazione (“Il Supremo mi ha parlato”),scrive che non bisogna “privarsi di una ...

