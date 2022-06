Corriere dello Sport – l’ex Juve Ribalta nuovo ds dell’Olympique Marsiglia (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 13:16:28 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Marsiglia – Tramite il proprio sito ufficiale e gli account social l’Olympique Marsiglia ha ufficializzato di aver scelto come nuovo ds l’ex Juventus Javier Ribalta, 41enne spagnolo che in passato ha lavorato a Torino con i bianconeri e che vanta nella sua carriera di dirigente anche ruoli con il Manchester United, il Milan e il Parma. Nel comunicato ufficiale dell’OM si legge: “L’Olympique Marsiglia è lieta di annunciare l’arrivo di Javier Ribalta nella sua organizzazione Sportiva per continuare lo sviluppo del club. È stato nominato Direttore Sportivo”. Avrà il compito di “stabilire l’intera politica ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 13:16:28 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:– Tramite il proprio sito ufficiale e gli account social l’Olympiqueha ufficializzato di aver scelto comedsntus Javier, 41enne spagnolo che in passato ha lavorato a Torino con i bianconeri e che vanta nella sua carriera di dirigente anche ruoli con il Manchester United, il Milan e il Parma. Nel comunicato ufficiale dell’OM si legge: “L’Olympiqueè lieta di annunciare l’arrivo di Javiernella sua organizzazioneiva per continuare lo sviluppo del club. È stato nominato Direttoreivo”. Avrà il compito di “stabilire l’intera politica ...

Pubblicità

jbsoutar : AC Milan and Lazio are interested in Arsenal defender Pablo Mari [Corriere dello Sport]. #AFC - elio_vito : Oggi al @Corriere Tajani dice tante sciocchezze, vanta il successo di Bucci e Lagalla come se fossero di FI, dice c… - Paolo0400 : Cito testualmente:' Il Corriere dello Sport, però, svela un retroscena riguardanti le prossime mosse del Napoli, in… - cecicecia : RT @La_Lettura: Javier Cercas e Maylis de Kerangal: vite di terra e di acqua. @Paolo_Lepri recensisce il nuovo romanzo dello scrittore spag… - Bob6Rock : @Spy_dermanne @cjmimun Definire corrierone il corriere dello sport mi sembra un po’ esagerato… -