Corriere dello Sport – “Deulofeu e Molina? Con l’offerta giusta se ne può parlare” (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 00:29:13 Il Corriere: Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, al canale tematico bianconero, ha parlato di due obiettivi concreti di Juve e Napoli, Deulofeu e Molina, e di Udogie, sui c’è l’Inter. Per Marino è arrivato intanto il prolungamento del contratto di un altro anno: “L’anno prossimo sarà l’undicesimo anno di Serie A insieme alla società”. Guarda il video Figc, respinto il ricorso di De Laurentiis sulle multiproprietà Marino: “Udogie è difficile che parta” Marino ha voluto rassicurare i tifosi dell’Udinese: “Ci sono degli allarmismi che sono però ingiustificati. Al momento potremmo andare tranquillamente in ritiro in quanto la rosa è completa. Sono andati via quattro giocatori in scadenza, ma ne sono arrivati altrettanti come Ebosele, Lovric, Abankwah, Buta. Ci sono numerose voci sui nostri ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 00:29:13 Il: Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, al canale tematico bianconero, ha parlato di due obiettivi concreti di Juve e Napoli,, e di Udogie, sui c’è l’Inter. Per Marino è arrivato intanto il prolungamento del contratto di un altro anno: “L’anno prossimo sarà l’undicesimo anno di Serie A insieme alla società”. Guarda il video Figc, respinto il ricorso di De Laurentiis sulle multiproprietà Marino: “Udogie è difficile che parta” Marino ha voluto rassicurare i tifosi dell’Udinese: “Ci sono degli allarmismi che sono però ingiustificati. Al momento potremmo andare tranquillamente in ritiro in quanto la rosa è completa. Sono andati via quattro giocatori in scadenza, ma ne sono arrivati altrettanti come Ebosele, Lovric, Abankwah, Buta. Ci sono numerose voci sui nostri ...

Pubblicità

jbsoutar : AC Milan and Lazio are interested in Arsenal defender Pablo Mari [Corriere dello Sport]. #AFC - elio_vito : Oggi al @Corriere Tajani dice tante sciocchezze, vanta il successo di Bucci e Lagalla come se fossero di FI, dice c… - iamjaybanks : RT @Blue_Footy: Chelsea are interested in Milinkovic-Savic, while Lazio want Emerson Palmieri and Ruben Loftus-Cheek. {Corriere dello Spor… - da62940580 : RT @Blue_Footy: Chelsea are interested in Milinkovic-Savic, while Lazio want Emerson Palmieri and Ruben Loftus-Cheek. {Corriere dello Spor… - ananthu_may6 : RT @Blue_Footy: Chelsea are interested in Milinkovic-Savic, while Lazio want Emerson Palmieri and Ruben Loftus-Cheek. {Corriere dello Spor… -

Spalletti: "Napoli merita squadra di alto livello, ma ripetersi sarà dura" Luciano Spalletti , l'allenatore del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport , nei cui studi era ospite questa sera. Ha parlato di Napoli, piazza maestosa che merita dunque una squadra ... Lazio, blitz a Londra: due nomi sul tavolo Commenta per primo Blitz a Londra per la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale il ds biancoceleste Igli Tare è andato in Inghilterra per parlare col Chelsea; due idee sul tavolo: Emerson Palmieri , rientrato dal prestito al Lione, e Ruben ... Corriere dello Sport Gran Premio di Germania Qualifying Session 1, MotoGP Qualifying Session 2, MotoGP Grand Prix, MotoGP Qualifying Session 1, MotoGP ... Santos-Bragantino, diverse statistiche in comune Di questi tempi niente e nessuno può fermare il Brasileirao. Appena il tempo di archiviare il 12° turno e già si torna in campo per quello successivo, tra le gare da analizzare in chiave pronostico c' ... Luciano Spalletti , l'allenatore del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport , nei cui studi era ospite questa sera. Ha parlato di Napoli, piazza maestosa che merita dunque una squadra ...Commenta per primo Blitz a Londra per la Lazio. Lo scrive ilSport, secondo il quale il ds biancoceleste Igli Tare è andato in Inghilterra per parlare col Chelsea; due idee sul tavolo: Emerson Palmieri , rientrato dal prestito al Lione, e Ruben ... Furia padre Gnonto contro lo Zurigo: "Non lo mandano con l'U19" Qualifying Session 1, MotoGP Qualifying Session 2, MotoGP Grand Prix, MotoGP Qualifying Session 1, MotoGP ...Di questi tempi niente e nessuno può fermare il Brasileirao. Appena il tempo di archiviare il 12° turno e già si torna in campo per quello successivo, tra le gare da analizzare in chiave pronostico c' ...