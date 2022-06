Coronavirus | oggi in Italia 34 978 nuovi contagi e 45 decessi

Pubblicità

NotizieAbruzzo : Coronavirus in Abruzzo, i dati di oggi 18 giugno 2022: +898 nuovi positivi - cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 34.978 contagiati • 45 morti • 45.956 guariti +2 terapie intensive | +11 ricover… - Marilenapas : RT @RegioneER: Coronavirus, aggiornamento di oggi dall'Emilia-Romagna ??+3157 nuovi positivi ??+1610 casi attivi ??+1545 guariti ??-9 ricoveri… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania - giornali_it : Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 giugno #18giugno #TgENotiziariOnline #SkyTg24 -

in Italia, il bollettino di, sabato 18 giugno. I nuovi positivi sono 34.978 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 35.427. Le vittime sono invece 45, in lieve ...I dati della Regione Sono 5.298 i nuovi contagi da, 18 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti per un totale di 40.711 decessi da inizio pandemia. ...Nella giornata di oggi, sabato 18 giugno 2022, sono 5.298 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati in Lombardia, a fronte di 29.942 tamponi effettuati, come riporta il bollettino di oggi ...In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 1.750.433 per 3.383 nuovi casi su 14.138 test complessivi esaminati in laboratorio, 16.888.236 dall’inizio della ...