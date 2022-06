Coronavirus, 45 morti e 34.978 contagi: il tasso di positività cala al 18,1% (Di sabato 18 giugno 2022) Il bollettino del 18 giugno 2022 Sono 45 le vittime da Coronavirus segnalate nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano state 41. I contagi hanno subito un incremento di 34.978 casi. Gli attualmente positivi raggiungono quota 561.015 nella giornata di oggi contro i 572.045 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato un aumento di 11 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati con sintomi negli ospedali è 4.331. Quelli in terapia intensiva sono 193, di cui 24 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. 556.491 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti nella giornata di oggi sono stati 17.116.187. Tamponi e tasso di positività Il tasso di ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Il bollettino del 18 giugno 2022 Sono 45 le vittime dasegnalate nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano state 41. Ihanno subito un incremento di 34.978 casi. Gli attualmente positivi raggiungono quota 561.015 nella giornata di oggi contro i 572.045 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato un aumento di 11 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati con sintomi negli ospedali è 4.331. Quelli in terapia intensiva sono 193, di cui 24 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. 556.491 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti nella giornata di oggi sono stati 17.116.187. Tamponi ediIldi ...

