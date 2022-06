Coppia italiana arrestata a Zanzibar, appello disperato del fratello di lei | Colpevoli o innocenti? (Di sabato 18 giugno 2022) Un semplice sguardo al suo profilo per percepire una persona carica d’entusiasmo, molto intraprendente e solare, innamorata della sua famiglia e vogliosa di proseguire nel percorso iniziato nella sua terra adottiva. Appare così, sui social, Francesca Scalfari, una donna di 45 anni che ha vissuto tra la Lombardia e la Calabria prima di decidere di intraprendere una nuova esperienza a Zanzibar, dove è riuscita a dare forma concreta a tutti i suoi desideri. In vent’anni passati nell’arcipelago dell’Oceano Indiano la donna aveva realizzato praticamente tutti i suoi sogni, sia dal punto di vista professionale che personale. Dallo splendido resort intitolato a Sharazad all’amore di suo marito Simon, fino all’arrivo di un figlio. Insomma, tutte le caratteristiche di quello che pareva essere un quadro idilliaco. Ma gli ultimi sviluppi hanno fatto emergere ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 18 giugno 2022) Un semplice sguardo al suo profilo per percepire una persona carica d’entusiasmo, molto intraprendente e solare, innamorata della sua famiglia e vogliosa di proseguire nel percorso iniziato nella sua terra adottiva. Appare così, sui social, Francesca Scalfari, una donna di 45 anni che ha vissuto tra la Lombardia e la Calabria prima di decidere di intraprendere una nuova esperienza a, dove è riuscita a dare forma concreta a tutti i suoi desideri. In vent’anni passati nell’arcipelago dell’Oceano Indiano la donna aveva realizzato praticamente tutti i suoi sogni, sia dal punto di vista professionale che personale. Dallo splendido resort intitolato a Sharazad all’amore di suo marito Simon, fino all’arrivo di un figlio. Insomma, tutte le caratteristiche di quello che pareva essere un quadro idilliaco. Ma gli ultimi sviluppi hanno fatto emergere ...

Pubblicità

andreaAocello : RT @lanuovaBQ: Prima l'unione civile in Comune, poi la benedizione in chiesa. Va in scena a Budrio la prima pubblica benedizione di una cop… - canevarius : @CeiRBLX Prima l'unione civile in Comune, poi la benedizione in chiesa. Va in scena a Budrio la prima pubblica bene… - Open_gol : Accusati di riciclaggio, Francesca Scalfari e Simon Wood sarebbero stati messi nei guai dalla coppia di ex soci. La… - hayig_hoyag : - LBasemi : Gli italiani non si tradiscono più: ormai c'è il poliamoreNel post-Covid, la coppia è aperta a nuove esperienze -