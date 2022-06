Conference League | Roma-Leicester | sanzione di 46 mila euro per la società giallorossa

(Di sabato 18 giugno 2022) Una multa complessiva che ammonta a 46per ladopo le decisioni della Disciplinare della Uefa in relazione al ritorno della semifinale digiocata lo scorso 5 maggio contro ilall’Olimpico. Laè stata sanzionata per condotta antisportiva a causa delle perdite di tempo da parte dei raccattapalle (un warning), lancio di oggetti (20), accensione di fuochi d’artificio (18) e blocco dei passaggi pubblici (8). Per ilinvece 24di multa e due turni di squalifica al vice di Rodgers, Chris Davies, ...

Pubblicità

sportface2016 : #RomaLeicester: 46 mila euro di multa per la società giallorossa #ConferenceLeague - sciuraCita : Conte ti ha fatto rinascere, altrimenti stavamo a lottare per la Conference League - romaforever_it : CONFERENCE LEAGUE - La UEFA punisce i giallorossi dopo Roma-Leicester: 46mila euro di multa - LAROMA24 : Conference League, la UEFA punisce i giallorossi dopo Roma-Leicester: 46mila euro di multa #AsRoma… - VoceGiallorossa : ????? Roma-Leicester, multa di 46.000 euro ai giallorossi #ASRoma #UECL -

È stata un'annata molto complicata per il centrocampista della Roma che ha messo insieme solo otto presenze totali, quattro in campionato e altrettante intra qualificazioni (1) e ......semifinale di ritorno col Leicester NYON (SVIZZERA) - La Disciplinare della Uefa ha multato complessivamente la Roma per 46 mila euro in relazione al ritorno della semifinale di...Le sanzioni Uefa sono riferite alla semifinale di ritorno col Leicester NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - La Disciplinare della Uefa ha ...Pradé, ds della Fiorentina, starebbe pensando a Jovic, attaccante del Real Madrid, per il prossimo calciomercato ...