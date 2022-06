“Condizioni di lavoro inaccettabili”: agitazione sindacale all’aeroporto di Orio (Di sabato 18 giugno 2022) Orio al Serio. “La misura è colma!” Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo di Bergamo, unitamente alla Rsu, dopo un anno, hanno aperto da venerdì un nuovo stato di agitazione nei confronti di BGY International Services, la società di assistenza a terra interamente controllata da Sacbo SpA, proprietaria dello scalo di Orio al Serio, perché, spiegano le Organizzazioni Sindacali, “le Condizioni di lavoro sono drasticamente deteriorate oltre una inaccettabile soglia di non ritorno, gettando nello sconforto tutti i lavoratori già duramente provati da una lunga e sofferta situazione”. Di fatto, dopo il biennio terribile della pandemia, durante il quale “la consueta operatività del terzo scalo italiano è stata assicurata con abnegazione e sacrificio da parte dei lavoratori” la direzione di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 giugno 2022)al Serio. “La misura è colma!” Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo di Bergamo, unitamente alla Rsu, dopo un anno, hanno aperto da venerdì un nuovo stato dinei confronti di BGY International Services, la società di assistenza a terra interamente controllata da Sacbo SpA, proprietaria dello scalo dial Serio, perché, spiegano le Organizzazioni Sindacali, “ledisono drasticamente deteriorate oltre una inaccettabile soglia di non ritorno, gettando nello sconforto tutti i lavoratori già duramente provati da una lunga e sofferta situazione”. Di fatto, dopo il biennio terribile della pandemia, durante il quale “la consueta operatività del terzo scalo italiano è stata assicurata con abnegazione e sacrificio da parte dei lavoratori” la direzione di ...

