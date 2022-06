Comunali di Verona, Tosi verso il sostegno a Sboarina: «Lo voterò, ma prima confronto con Forza Italia» (Di sabato 18 giugno 2022) Il 26 giugno non starà a casa, nonostante la mancanza di un accordo politico con il candidato di Fratelli d’Italia, sostenuto anche dalla Lega, Federico Sboarina. Flavio Tosi, ex sindaco che ha corso a Verona per la rielezione, appoggiato da Forza Italia, si schiera in vista di domenica prossima: «Non andrò a votare per Tommasi, non per la persona ma perché non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votare Sboarina ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato», ha detto a Rainews24. Nei giorni scorsi, Sboarina ha detto di non volersi apparentare formalmente con Tosi, nonostante la sua adesione a ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Il 26 giugno non starà a casa, nonostante la mancanza di un accordo politico con il candidato di Fratelli d’, sostenuto anche dalla Lega, Federico. Flavio, ex sindaco che ha corso aper la rielezione, appoggiato da, si schiera in vista di domenica prossima: «Non andrò a votare per Tommasi, non per la persona ma perché non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votaremami confronterò conper decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato», ha detto a Rainews24. Nei giorni scorsi,ha detto di non volersi apparentare formalmente con, nonostante la sua adesione a ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicazione chiara: il Pd per competere deve avviare u… - you_trend : ?? BREAKING - Comunali Damiano Tommasi (CSX) e Federico Sboarina (CDX senza FI) andranno al ballottaggio nelle ele… - you_trend : ?? Damiano Tommasi è il primo candidato di centrosinistra ad arrivare in testa nel primo turno delle comunali di… - Open_gol : L'ex sindaco si dice pronto a sostenere il rivale, nonostante manchi un apparentamento ufficiale. Strada in salita… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Verona, Tosi: 'Al ballottaggio delle Comunali voterò Sboarina, ma prima confronto con Forza Italia' -