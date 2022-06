Come India e Cina stanno finanziando la guerra di Putin attraverso il petrolio (Di sabato 18 giugno 2022) L’India, la Cina e altre nazioni asiatiche si stanno rivelando una fonte sempre più vitale di entrate per la Russia, intenzionata a trovare altri clienti a cui vendere il petrolio messo sotto embargo dall’Europa. Dall’inizio della guerra in Ucraina, precisamente tra il 24 febbraio e il 2 giugno, 290 petroliere hanno lasciato la Russia per l’Asia, Come riferisce un’analisi Nikkei relativa ai dati raccolti da Refinitiv. Nello stesso periodo, l’anno scorso, le petroliere partite per il continente asiatico erano state in tutto 190. India, Cina e Turchia sono i Paesi che hanno fatto registrare gli incrementi maggiori: nel caso dell’India le importazioni di petrolio russo via mare sono aumentate di 8 volte, quelle della ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 giugno 2022) L’, lae altre nazioni asiatiche sirivelando una fonte sempre più vitale di entrate per la Russia, intenzionata a trovare altri clienti a cui vendere ilmesso sotto embargo dall’Europa. Dall’inizio dellain Ucraina, precisamente tra il 24 febbraio e il 2 giugno, 290 petroliere hanno lasciato la Russia per l’Asia,riferisce un’analisi Nikkei relativa ai dati raccolti da Refinitiv. Nello stesso periodo, l’anno scorso, le petroliere partite per il continente asiatico erano state in tutto 190.e Turchia sono i Paesi che hanno fatto registrare gli incrementi maggiori: nel caso dell’le importazioni dirusso via mare sono aumentate di 8 volte, quelle della ...

