Colombia: domani ballottaggio presidenziale Petro - Hernández (Di sabato 18 giugno 2022) Il Registro nazionale elettorale della Colombia sta ultimando oggi gli ultimi preparativi per lo svolgimento domani di un cruciale ballottaggio presidenziale fra il senatore di sinistra Gustavo Petro ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Il Registro nazionale elettorale dellasta ultimando oggi gli ultimi preparativi per lo svolgimentodi un crucialefra il senatore di sinistra Gustavo...

Pubblicità

larsenfede : RT @MacondoTreccani: Mentre attendiamo il risultato del ballottaggio in Colombia di domani, proponiamo una nuova #RassegnaLatinoamericana c… - MacondoTreccani : Mentre attendiamo il risultato del ballottaggio in Colombia di domani, proponiamo una nuova… - filidifumetto : RT @Giul_Granato: Domani c'è il secondo turno delle elezioni presidenziali in Colombia. @petrogustavo propone di aumentare le tasse a petr… - Giul_Granato : Domani c'è il secondo turno delle elezioni presidenziali in Colombia. @petrogustavo propone di aumentare le tasse… - tony_colombia : @52perchichiama Buona notte anche a te....e a domani ?????? -