Clima, alluvioni in India e in Bangladesh: almeno 18 morti e milioni di persone senza casa (Di sabato 18 giugno 2022) Sono almeno 18 le persone che hanno perso la vita a causa degli allagamenti nella parte nord orientale dell’India e del Bangladesh. milioni le case sommerse dall’acqua e i trasporti costretti ad un’interruzione della loro attività. Entrambi i paesi hanno richiesto l’intervento dell’esercito per un aiuto immediato alle popolazioni investite dal maltempo. Nello Stato Indiano di Assam le vittime sono almeno nove, mentre sono due milioni gli abitanti che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché sommerse dalle inondazioni. Anche in Bangladesh l’emergenza ha provocato la morte di numerose persone. Atteso il proseguimento delle piogge anche nel corso del fine settimana: “Ci aspettiamo piogge pesanti in varie parti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Sono18 leche hanno perso la vita a causa degli allagamenti nella parte nord orientale dell’e delle case sommerse dall’acqua e i trasporti costretti ad un’interruzione della loro attività. Entrambi i paesi hanno richiesto l’intervento dell’esercito per un aiuto immediato alle popolazioni investite dal maltempo. Nello Statono di Assam le vittime sononove, mentre sono duegli abitanti che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché sommerse dalle inondazioni. Anche inl’emergenza ha provocato la morte di numerose. Atteso il proseguimento delle piogge anche nel corso del fine settimana: “Ci aspettiamo piogge pesanti in varie parti ...

