Cittadella Uffici, Scarinzi replica a De Longis: “Stiamo rigenerando la Città” (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ Luigi Scarinzi, consigliere comunale e capo della segreteria politica del sindaco Clemente Mastella a rispondere a Raffaele De Longis, consigliere Pd intervenuto ieri sulla questione della Cittadella degli Uffici. Scrive Scarinzi: “Dissenso e ironia a mezzo stampa, ben sintetizzano il proficuo bilancio amministrativo di otto mesi da militante oppositore, del Consigliere De Longis. Ad onor del vero egli è in ottima compagnia stante la scarsa produzione di proposte pervenute ad oggi nelle sedi deputate, dal fronte opposto a quello del Sindaco Clemente Mastella. Comprensibilmente l’aver appreso : “Entro complessivi quattro anni, fino al 2026 tutti gli Uffici dello stato saranno accentrati alla Caserma Pepicelli (…) il famoso progetto del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ Luigi, consigliere comunale e capo della segreteria politica del sindaco Clemente Mastella a rispondere a Raffaele De, consigliere Pd intervenuto ieri sulla questione delladegli. Scrive: “Dissenso e ironia a mezzo stampa, ben sintetizzano il proficuo bilancio amministrativo di otto mesi da militante oppositore, del Consigliere De. Ad onor del vero egli è in ottima compagnia stante la scarsa produzione di proposte pervenute ad oggi nelle sedi deputate, dal fronte opposto a quello del Sindaco Clemente Mastella. Comprensibilmente l’aver appreso : “Entro complessivi quattro anni, fino al 2026 tutti glidello stato saranno accentrati alla Caserma Pepicelli (…) il famoso progetto del ...

Cittadella Uffici, Scarinzi replica a De Longis: "Stiamo rigenerando la Città" anteprima24.it