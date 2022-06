“Ci hanno fatto litigare!”: guai in vista per Ilary Blasi, fioccano accuse sull’intera produzione (Di sabato 18 giugno 2022) La conduttrice Ilary Blasi finisce nella bufera assieme agli autori de “L’Isola dei Famosi”: l’ex naufraga scatena un vespaio senza precedenti. Ilary Blasi (fonte youtube)Il survival game di Canale 5 si sta avviando alla fine, tra ricoveri improvvisi, ritiri e malumori nello studio di Cologno Monzese. L’ultima puntata del reality ha infatti riservato agli spettatori un siparietto dalle tinte colorite. Ilary Blasi ha infatti accolto in studio un’inviperita Lory Del Santo, reduce dall’eliminazione dalla spiaggia primaria e dalla succursale. La conduttrice ha posto quindi il focus sul rapporto tra la soubrette e il fidanzato Marco Cucolo, rimasto in quei giorni in Honduras. I due si era congedati molto freddamente: Lory non ha tollerato che il compagno abbia esitato a difenderla davanti ... Leggi su specialmag (Di sabato 18 giugno 2022) La conduttricefinisce nella bufera assieme agli autori de “L’Isola dei Famosi”: l’ex naufraga scatena un vespaio senza precedenti.(fonte youtube)Il survival game di Canale 5 si sta avviando alla fine, tra ricoveri improvvisi, ritiri e malumori nello studio di Cologno Monzese. L’ultima puntata del reality ha infatti riservato agli spettatori un siparietto dalle tinte colorite.ha infatti accolto in studio un’inviperita Lory Del Santo, reduce dall’eliminazione dalla spiaggia primaria e dalla succursale. La conduttrice ha posto quindi il focus sul rapporto tra la soubrette e il fidanzato Marco Cucolo, rimasto in quei giorni in Honduras. I due si era congedati molto freddamente: Lory non ha tollerato che il compagno abbia esitato a difenderla davanti ...

