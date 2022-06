Christian De Sica, chi sono i figli Brando e Maria Rosa: “Orgoglioso di quel che sono” (Di sabato 18 giugno 2022) Nel 1980 Silvia Verdone e Christian De Sica diventano marito e moglie e oggi hanno due bellissimi figli Brando e Maria Rosa Christian De Sica, chi sono i figli Brando e Maria Rosa Tre anni dopo il matrimonio arriva il primogenito, Brando seguito nel 1987 da Maria Rosa. Brando De Sica seguendo le orme del nonno e del padre, debutta nel mondo del cinema a 10 anni nel film “Anni Novanta – Parte II”. Si divide tra piccolo e grande schermo recitando in diverse pellicole e fiction tv per poi trasferirsi a Los Angeles dove si laurea alla USC (Università della California ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Nel 1980 Silvia Verdone eDediventano marito e moglie e oggi hanno due bellissimiDe, chiTre anni dopo il matrimonio arriva il primogenito,seguito nel 1987 daDeseguendo le orme del nonno e del padre, debutta nel mondo del cinema a 10 anni nel film “Anni Novanta – Parte II”. Si divide tra piccolo e grande schermo recitando in diverse pellicole e fiction tv per poi trasferirsi a Los Angeles dove si laurea alla USC (Università della California ...

