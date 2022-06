Christian De Sica: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, oggi, patrimonio, padre, Instagram (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. oggi i telespettatori potranno rivedere l’intervista fatta dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, al grande attore Christian De Sica, che si è raccontato a cuore aperto tra vita privata e carriera. Dagli esordi al debutto di Christian De Sica Christian De Sica è il figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola Maria Mercader. È nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del Capricorno, a Roma. Il fratello maggiore, Manuel De Sica, scomparso nel 2014, era un apprezzato compositore di colonne sonore. Christian ha studiato a Roma, ha conseguito la maturità clasSica al Collegio Nazareno, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo.i telespettatori potranno rivedere l’intervista fatta dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, al grande attoreDe, che si è raccontato a cuore aperto tra vita privata e. Dagli esordi al debutto diDeDeè ilo del regista e attore Vittorio Dee dell’attrice spagnola Maria Mercader. È nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del Capricorno, a Roma. Il fratello maggiore, Manuel De, scomparso nel 2014, era un apprezzato compositore di colonne sonore.ha studiato a Roma, ha conseguito la maturità clasal Collegio Nazareno, ...

