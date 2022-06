Chieti | Balzerani porta l' Italia in finale

Pubblicità

livetennisit : Lazzaroni Cup: domani a Chieti alle 16.00 finale Balzerani-Chepelev - TENIPOcom : ITF M15 Chieti - Clay (Quarterfinal) Riccardo Balzerani (ITA) def. Andrea Picchione (ITA) 6-1 6-2 - TENIPOcom : ITF M15 Chieti - Clay (Quarterfinal) G. Tabacco/F. Vilardo (ITA) def. R. Balzerani/T. Compagnucci (ITA) 6-4 6-1 - TENIPOcom : ITF M15 Chieti - Clay (Second Round) Riccardo Balzerani (ITA) def. Giorgio Ricca (ITA) 6-2 6-4 - valuebet23 : #Tennis #Itf m15 chieti men (Italy) Ricca G. - Balzerani R. #1xbet info: -

... torneo di tennis dida 15mila dollari di montepremi. L'unico abruzzese rimasto in gara, nel ... trovandosi di fronte ad un ostacolo insormontabile rappresentato dal reatino Riccardo(...C'è un abruzzese nei quarti di finale della Lazzaroni Tennis Cup Regione di, l'Itf da 15mila dollari di montepremi. L'aquilano Andrea Picchione (756) esce, infatti, ...il reatinoin una ...Chieti. Si è infranto il sogno dell’aquilano Andrea Picchione (756) di centrare la semifinale nell’Itf di Chieti da 15mila dollari di montepremi. L’unico abruzzese rimasto in gara, nel secondo quarto ...CHIETI (ITALPRESS) - Un abruzzese è approdato ai quarti di finale della Lazzaroni Cup - Regione Abruzzo, torneo Itf con 15mila dollari di montepremi in corso, a Chieti, sui campi in terra rossa del ci ...