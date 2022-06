Chiara Nasti risponde a Paola Turani sotto un post di Francesca Barra sul tema dei chili in gravidanza e scatta una nuova polemica (Di sabato 18 giugno 2022) È scontro social tra Chiara Nasti e Paola Turani, dopo le diChiarazioni dell’influencer napoletana sui chili delle donne in gravidanza. Ieri Francesca Barra ha commentato sul suo profilo Instagram le parole di Chiara scrivendo: Chiara Nasti considera svaccate le donne che prendono chili? Lei li recupererà tutti subito? E vabbè! Di cosa ci stupiamo, di cosa ci indigniamo…da chi arriva la critica? Da qualcuno a cui tenete? Cosa ce ne frega? Vi considerate svaccate o bellissime e felici? Perché se la ciccia per un figlio (controllata dal medico) ci rende felici e dopo metteremo più tempo di lei a perderli, ma che ci frega? sotto il post ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 giugno 2022) È scontro social tra, dopo le dizioni dell’influencer napoletana suidelle donne in. Ieriha commentato sul suo profilo Instagram le parole discrivendo:considera svaccate le donne che prendono? Lei li recupererà tutti subito? E vabbè! Di cosa ci stupiamo, di cosa ci indigniamo…da chi arriva la critica? Da qualcuno a cui tenete? Cosa ce ne frega? Vi considerate svaccate o bellissime e felici? Perché se la ciccia per un figlio (controllata dal medico) ci rende felici e dopo metteremo più tempo di lei a perderli, ma che ci frega?il...

