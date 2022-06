Chiara Ferragni posta una foto in bikini e si scatena il caos (Di sabato 18 giugno 2022) Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una bellissima fotografia in bikini molto commentata dai followers. E proprio il commento lasciato dalla fotografa Nima Benati ha scatenato una grossa polemica. Nella giornata di ieri, giovedì 16 giugno 2022, la bellissima Chiara Ferragni ha pubblicato sui social una fotografia molto bella in cui indossa un bellissimo bikini appartenente alla collezione Chiara Ferragni Brand. Proprio la foto in bikini è stata commentata da moltissime persone, anche dalla fotografa Nima Benati il cui commento però è stato frainteso da alcuni fan della Ferragni che si sono scagliati contro la ... Leggi su baritalianews (Di sabato 18 giugno 2022)ha condiviso su Instagram una bellissimagrafia inmolto commentata dai followers. E proprio il commento lasciato dallagrafa Nima Benati hato una grossa polemica. Nella giornata di ieri, giovedì 16 giugno 2022, la bellissimaha pubblicato sui social unagrafia molto bella in cui indossa un bellissimoappartenente alla collezioneBrand. Proprio lainè stata commentata da moltissime persone, anche dallagrafa Nima Benati il cui commento però è stato frainteso da alcuni fan dellache si sono scagliati contro la ...

