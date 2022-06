Chelsea, nel mirino Milinkovic-Savic: alla Lazio alcune contropartite gradite a Sarri (Di sabato 18 giugno 2022) In vista della prossima stagione la Lazio potrebbe perdere uno dei suoi pupilli: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, il cui nome piace e non poco al tecnico del Chelsea Thomas Tuchel. Nel viaggio a... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 18 giugno 2022) In vista della prossima stagione lapotrebbe perdere uno dei suoi pupilli: si tratta di Sergej, il cui nome piace e non poco al tecnico delThomas Tuchel. Nel viaggio a...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Chelsea, nel mirino Milinkovic-Savic: alla Lazio alcune contropartite gradite a Sarri - abdo_massa : RT @NicoSchira: #Inter ha già predisposto visite mediche di Romelu #Lukaku alla clinica Humanitas per i prossimi giorni. Obiettivo chiudere… - rmala2609 : Lukaku al Chelsea non ha fallito perchè 'in Premier non fa la differenza', ma perchè nel sistema di Tuchel non ci a… - ferrantelli94 : RT @it_inter: Nel prossimo incontro #Boehly renderà nota ai dirigenti dell'Inter la cifra con la quale intende chiudere l'operazione #Lukak… - yassine01937035 : RT @NicoSchira: #Inter ha già predisposto visite mediche di Romelu #Lukaku alla clinica Humanitas per i prossimi giorni. Obiettivo chiudere… -