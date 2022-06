Charles Leclerc: la Ferrari, il sogno ed il grande incubo (Di sabato 18 giugno 2022) Senza pace Charles Leclerc in questo ultimo periodo in Ferrari. Il monegasco, dopo essersi reso protagonista di una partenza davvero incoraggiante, è stato bloccato da errori del team e dalla poca affidabilità manifestata dalla Rossa di Maranello nelle ultime, amare, uscite nelle gare ufficiali di Formula 1. Il Gran Premio di Canada avrebbe dovuto segnare il riscatto del Cavallino Rampante, ma la scuderia italiana partirà con un grave handicap da dover fronteggiare: il numero sedici è stato penalizzato di dieci posizioni dopo aver sostituito la centralina della sua vettura. La decisione è certo, dopo l’annuncio della FIA che ha confermato le voci di corridoio. Il sogno del titolo si sta rapidamente trasformando in un grande incubo da affrontare e sorpassare. Rapidamente, prima che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Senza pacein questo ultimo periodo in. Il monegasco, dopo essersi reso protagonista di una partenza davvero incoraggiante, è stato bloccato da errori del team e dalla poca affidabilità manifestata dalla Rossa di Maranello nelle ultime, amare, uscite nelle gare ufficiali di Formula 1. Il Gran Premio di Canada avrebbe dovuto segnare il riscatto del Cavallino Rampante, ma la scuderia italiana partirà con un grave handicap da dover fronteggiare: il numero sedici è stato penalizzato di dieci posizioni dopo aver sostituito la centralina della sua vettura. La decisione è certo, dopo l’annuncio della FIA che ha confermato le voci di corridoio. Ildel titolo si sta rapidamente trasformando in unda affrontare e sorpassare. Rapidamente, prima che si ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il monegasco Charles Leclerc partirà domenica con dieci posti di penalità al GP del Canada di Formula 1 in programm… - RobChinchero : La pole ottenuta oggi da @Charles_Leclerc non è la 'solita' pole. Il valore aggiunto è stato notevole e determinante. - SkySportF1 : ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - Grillino_eFiero : @Charles_Leclerc ??quindi é Questa LaLiBERTÁ e LaDemocrazia cheManca inRussia?????????????? ?????? ??GRAN BRETAGNA eUSA????H… - Grillino_eFiero : @Charles_Leclerc ??quindi é Questa LaLiBERTÁ e LaDemocrazia cheManca inRussia?????????????? ?????? ??GRAN BRETAGNA eUSA????H… -