Certificazione ESG | le aziende puntano allo sviluppo sostenibile

Di sabato 18 giugno 2022

Il Sole 24 ORE

Roma, 18 giu. (askanews) - La certificazione ESG come obiettivo per porre al centro di tutti i processi d'impresa lo sviluppo sostenibile, nel segno della circular economy e della transizione ecologica. Sono sempre di più le aziende che puntano a questo obiettivo. Su questo ultimo punto mi preme ricordare come Enav abbia ottenuto la certificazione ISO 37001 nel percorso necessario verso l'ESG, prevedere azioni volte ad adottare politiche tese a disciplinare specifiche tematiche. Enav ha ospitato oggi una tappa formativa del Business Integrity Forum, iniziativa di Trasparency International Italia, organizzazione internazionale non governativa che si occupa della lotta alla corruzione.