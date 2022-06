Centrodestra: Ronzulli, 'leadership Meloni? Non si decide ad amministrative' (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Certo che non ce lo aspettavamo. Anzi, direi che la nostra reazione è stata di assoluto sconcerto. Questa decisione, completamente immotivata ed è un regalo alla sinistra che i cittadini di Verona difficilmente ci perdoneranno". Lo dice la senatrice Licia Ronzulli, delegata di Berlusconi ai rapporti con gli alleati, a Repubblica. "Questa scelta conferma, purtroppo, che avevamo avuto ragione quando, alcuni mesi fa, avevamo rappresentato i nostri dubbi per un aspirante sindaco che aveva già avuto difficoltà con l'area moderata. I risultati del primo turno dimostrano che questa presunta autosufficienza è una scelta perdente, oltre che prepotente". Fdi sembra aver accettato questa scelta in nome dell'autonomia dei sindaci. Giorgia Meloni poteva o può fare di più per difendere l'unità della coalizione? "Di sicuro può ancora ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Certo che non ce lo aspettavamo. Anzi, direi che la nostra reazione è stata di assoluto sconcerto. Questa decisione, completamente immotivata ed è un regalo alla sinistra che i cittadini di Verona difficilmente ci perdoneranno". Lo dice la senatrice Licia, delegata di Berlusconi ai rapporti con gli alleati, a Repubblica. "Questa scelta conferma, purtroppo, che avevamo avuto ragione quando, alcuni mesi fa, avevamo rappresentato i nostri dubbi per un aspirante sindaco che aveva già avuto difficoltà con l'area moderata. I risultati del primo turno dimostrano che questa presunta autosufficienza è una scelta perdente, oltre che prepotente". Fdi sembra aver accettato questa scelta in nome dell'autonomia dei sindaci. Giorgiapoteva o può fare di più per difendere l'unità della coalizione? "Di sicuro può ancora ...

