Centro | Gozi | ' costruiamo una Renew italiana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Insieme vinciamo e trasformiamo l'Italia. Divisi stiamo a guardare i bipopulisti distruggerla. Chi vuole correre da solo non va da nessuna parte. Non è più il momento di andare in ordine sparso.insieme una forza centrale contro i nazionalismi, gli estremismi e i populismi: una. L'alleanza fra liberali, democratici ed ecologisti sta cambiando la storia dell'Europa. Facciamolo anche in Italia”. Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato diEurope e segretario generale del Partito democratico europeo.