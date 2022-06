C'è una nuova casta di privilegiati: i giornalisti di mamma Rai. La richiesta d'aiuto alla politica (Di sabato 18 giugno 2022) E poi dicono che la casta, è solo quella della politica. Quella dei giornalisti in Rai, cosa sarebbe dunque? Una benevola congrega di frati francescani forse? I tre volti del Tg1 che si rifiutano di lavorare all'alba, sono l'esempio plastico, di quanto si ritengano intoccabili gli addetti all'informazione di viale Mazzini. Come fossero dei Razzi o degli Scilipoti qualunque. Dimenticando che parliamo di una azienda pubblica, laddove anche il loro compenso, risulta volgarmente a carico dei contribuenti. Ma in questo caso, nessuna levata di scudi da parte dei grillini. Stranamente. Pare addirittura che uno dei tre giornalisti, (non è Giorgino) abbia chiesto l'intercessione di un alto dirigente del Pd, per tenersi la conduzione delle ore 20. Invano. Ben altra aria si respira in casa Mediaset, dove si continuano a ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) E poi dicono che la, è solo quella della. Quella deiin Rai, cosa sarebbe dunque? Una benevola congrega di frati francescani forse? I tre volti del Tg1 che si rifiutano di lavorare all'alba, sono l'esempio plastico, di quanto si ritengano intoccabili gli addetti all'informazione di viale Mazzini. Come fossero dei Razzi o degli Scilipoti qualunque. Dimenticando che parliamo di una azienda pubblica, laddove anche il loro compenso, risulta volgarmente a carico dei contribuenti. Ma in questo caso, nessuna levata di scudi da parte dei grillini. Stranamente. Pare addirittura che uno dei tre, (non è Giorgino) abbia chiesto l'intercessione di un alto dirigente del Pd, per tenersi la conduzione delle ore 20. Invano. Ben altra aria si respira in casa Mediaset, dove si continuano a ...

