"C'è anche lui!". Prima vacanza dopo il GF Vip per le Selassié. Ma non sono sole… (Di sabato 18 giugno 2022) Sorelle Selassié a Mykonos. Per Jessica, Lulù e Clarissa è la Prima vacanza ufficiale dopo la fine del GF Vip 6, anche se in questi mesi si è parlato continuamente di loro. Soprattutto di Jessica, che ha vinto il reality e tenuto i fan col fiato sospeso con la relazione non-relazione con Barù. E poi di Lulù, che dopo settimane di amore con Manuel Bortuzzo è stata lasciata – all'improvviso sostiene la princess – dallo sportivo. La maggiore delle sorelle Selassié, ora a Mykonos con le altre, ha fatto anche parlare di sé per una foto apparsa sul suo profilo Instagram. Sorelle Selassié Mykonos: in vacanza c'è anche 'lui' "Una barchetta in mezzo al mare", la didascalia del post con tag di ...

