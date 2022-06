Catania, con Pelligra c’è Bresciano famoso per esultanza come statua (Di sabato 18 giugno 2022) Gli ex calciatori indicati da Pelligra per il suo Catania sono Grella e Bresciano. Sono come due fratelli anche se hanno fatto un percorso diverso. Bresciano è ancora ricordato per una esultanza indimenticabile come una statua Leggi su itasportpress (Di sabato 18 giugno 2022) Gli ex calciatori indicati daper il suosono Grella e. Sonodue fratelli anche se hanno fatto un percorso diverso.è ancora ricordato per unaindimenticabileuna

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? A ROMA UN ALTRO GIUDICE METTE IN DUBBIO LA SOSPENSIONE DEI SANITARI ?? Visto che Il Tribunale di Catania il 14-3-… - rtl1025 : ??Una bambina è stata sequestrata nel Catanese. Persone armate l'avrebbero prelevata mentre era con un familiare a… - Andrea_D74 : RT @GuidoDeMartini: ?? A ROMA UN ALTRO GIUDICE METTE IN DUBBIO LA SOSPENSIONE DEI SANITARI ?? Visto che Il Tribunale di Catania il 14-3-22,… - Carla78501510 : RT @GuidoDeMartini: ?? A ROMA UN ALTRO GIUDICE METTE IN DUBBIO LA SOSPENSIONE DEI SANITARI ?? Visto che Il Tribunale di Catania il 14-3-22,… - DavideOberta : RT @GuidoDeMartini: ?? A ROMA UN ALTRO GIUDICE METTE IN DUBBIO LA SOSPENSIONE DEI SANITARI ?? Visto che Il Tribunale di Catania il 14-3-22,… -