Carta del docente dovrebbe essere confermata per il 2022/23. A chi spetta, cosa si può acquistare (Di sabato 18 giugno 2022) "Il governo ha fatto un passo indietro sulla Carta docenti. Non ci saranno tagli": a dirlo a Orizzonte Scuola Marcello Pacifico presidente Anief. La Carta del docente, del valore di 500 euro, è assegnata, annualmente, ai docenti a tempo indeterminato delle scuole statali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 giugno 2022) "Il governo ha fatto un passo indietro sulladocenti. Non ci saranno tagli": a dirlo a Orizzonte Scuola Marcello Pacifico presidente Anief. Ladel, del valore di 500 euro, è assegnata, annualmente, ai docenti a tempo indeterminato delle scuole statali. L'articolo .

Pubblicità

FrancescoCabri4 : RT @erretti42: mancanza di solidarietà, il disprezzo o la noncuranza per i più fragili. Quelle ci saranno sempre e saranno lo specchio del… - AniefTorino : Carta del docente dovrebbe essere confermata per il 2022/23. A chi spetta, cosa si può acquistare - orizzontescuola : Carta del docente dovrebbe essere confermata per il 2022/23. A chi spetta, cosa si può acquistare - dedonatisv : RT @erretti42: mancanza di solidarietà, il disprezzo o la noncuranza per i più fragili. Quelle ci saranno sempre e saranno lo specchio del… - CenturrinoLuigi : RT @erretti42: mancanza di solidarietà, il disprezzo o la noncuranza per i più fragili. Quelle ci saranno sempre e saranno lo specchio del… -