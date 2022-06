Caro Porro, ho fatto tre dosi di vaccino ma lo Stato vuole multarmi (Di sabato 18 giugno 2022) Caro Porro, sono uno delle migliaia di cittadini italiani che ha ricevuto “comunicazione di avvio al procedimento sanzionatorio” per non aver effettuato la vaccinazione per il Covid 19. Premetto che ho effettuato tutte tre le vaccinazioni (con le conseguenze negative sul mio Stato fisico). Eppure in data 15 giugno 2022 ho ricevuto una comunicazione dal “Ministero della Salute” (no comment) in cui è scritto che procederanno al provvedimento sanzionatorio se “entro 10 giorni non provvederò a comunicare all’Asl competente o all’Agenzia delle Entrate la mia avvenuta vaccinazione”. Ma il loro sistema informatico non è collegato? Perché devo essere io a perdere tempo per loro? Con una semplice applicazione o un semplice clic sul mio codice fiscale potrebbero vedere subito se mi sono vaccinato, considerato che sono passati ben tre mesi dalla ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 giugno 2022), sono uno delle migliaia di cittadini italiani che ha ricevuto “comunicazione di avvio al procedimento sanzionatorio” per non aver effettuato la vaccinazione per il Covid 19. Premetto che ho effettuato tutte tre le vaccinazioni (con le conseguenze negative sul miofisico). Eppure in data 15 giugno 2022 ho ricevuto una comunicazione dal “Ministero della Salute” (no comment) in cui è scritto che procederanno al provvedimento sanzionatorio se “entro 10 giorni non provvederò a comunicare all’Asl competente o all’Agenzia delle Entrate la mia avvenuta vaccinazione”. Ma il loro sistema informatico non è collegato? Perché devo essere io a perdere tempo per loro? Con una semplice applicazione o un semplice clic sul mio codice fiscale potrebbero vedere subito se mi sono vaccinato, considerato che sono passati ben tre mesi dalla ...

