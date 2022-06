Carlo Conti, le ha detto addio: la decisione spiazza i fan, ecco il motivo (Di sabato 18 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Conti si è lasciato andare ad una importante confessione. Il conduttore toscano ha detto addio a due grandi avventure per un motivo specifico. ecco quale. Carlo Conti è, attualmente, uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua carriera è stata a dir poco straordinaria e fatta da tantissimi riconoscimenti e premi. A Leggi su youmovies (Di sabato 18 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è lasciato andare ad una importante confessione. Il conduttore toscano haa due grandi avventure per unspecifico.quale.è, attualmente, uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua carriera è stata a dir poco straordinaria e fatta da tantissimi riconoscimenti e premi. A

Pubblicità

raffaellapaita : Carlo, senza polemica, che dovresti evitare anche tu, i conti non tornano. A Carrara e Verona tu sei andato col il… - GiovaQuez : L'appello al voto di un Berlusconi in tonalità Carlo Conti #DrittoeRovescio - believeinmusic_ : la mia incoerenza nella vita la riassumo così: odio prendere il sole e non vado al mare da anni ormai ma mi spruzzo… - fravella74 : @fiftycb Si, eravamo più di venti aziende, ora le conti nelle dita di una mano. Un disastro. Buon sabato Cris, una carezza a Carlo???? - f0nt4 : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze -