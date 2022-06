Carenza 118 e guardia medica | da Camerota un grido d’aiuto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Giornata importante per la sicurezza sanitaria del Comune di. Il consigliere Francesco Saturno, con il supporto di Franco Picarone, consigliere regionale della Campania e presidente della commissione Bilancio, ha incontrato Mario Iervolino, direttore generale dell’Asl di Salerno, per discutere delle problematiche inerenti al servizio del118 e alladi Marina di. «Torniamo a casa con il bando di gara per la postazione del 118 sul porto di Marina di– afferma Francesco Saturno -. Abbiamo discusso ampiamente con il direttore sanitario della problematica dellae sono state messe in atto delle strategia per reclutare medici per la postazione. Dobbiamo essere ...