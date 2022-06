Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia 2022: Marcello Beda sesto nel kayak maschile (Di sabato 18 giugno 2022) La stagione internazionale 2022 della Canoa slalom prosegue, dopo gli Europei senior, con la prima tappa della Coppa del Mondo, in corso a Praga, in Repubblica Ceca: nel kayak vittorie di Jessica Fox (Australia) e Vit Prindis (Repubblica Ceca), con Marcello Beda sesto. Tutti gli atleti saliti sul podio hanno ottenuto un percorso netto. Nella finale del kayak maschile l’unico azzurro ad aver superato la semifinale, Marcello Beda, si classifica 6° in 89.23 (2 penalità), a 4.29 dal ceco Vit Prindis, vittorioso in 84.94, con 0.16 di margine sul britannico Joseph Clarke, secondo in 85.10, e 0.52 sul campione europeo in carica Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), terzo in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) La stagione internazionaledellaprosegue, dopo gli Europei senior, con la prima tappa delladel, in corso a Praga, in Repubblica Ceca: nelvittorie di Jessica Fox (Australia) e Vit Prindis (Repubblica Ceca), con. Tutti gli atleti saliti sul podio hanno ottenuto un percorso netto. Nella finale dell’unico azzurro ad aver superato la semifinale,, si classifica 6° in 89.23 (2 penalità), a 4.29 dal ceco Vit Prindis, vittorioso in 84.94, con 0.16 di margine sul britannico Joseph Clarke, secondo in 85.10, e 0.52 sul campione europeo in carica Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), terzo in ...

