Canada Leclerc: dieci punti di penalità per il pilota Ferrari

Al termine delle FP2 di Canada la Federazione ha comunicato l'adozione della terza centralina sulla Ferrari del Monegasco Leclerc che così dovrà retrocedere di 10 posizioni in griglia avendo adottato il terzo componente. Si mette male per il Cavallino che dovrà aspettare la gara finale per provare ad intimorire un nemico agguerrito come Verstappen. Questo potrebbe aiutare ulteriormente la Red Bull.

Charles Leclerc inizierà il Gran Premio del Canada di Formula 1 domenica 19 giugno con un ulteriore ostacolo allo spettacolo di potenza offerto da Max Verstappen nelle prime sessioni di prove libere, poiché è stato penalizzato di dieci posizioni in griglia.

