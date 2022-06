Cambiaso | l’agente | “Lo vogliono Juventus e Inter”

(Di sabato 18 giugno 2022) Andreaè uno dei profili più voluti del momento. Il giocatore del Genoa è seguito anche daAndreaè uno dei quasi sicuri partenti del Genoa. Il calciatore – appena retrocesso in Serie B con i liguri – è seguitissimo dalle squadre di Serie A. Su di lui ci sarebbero L'articolo

Pubblicità

c4lhanoglus : RT @InterHubOff: ?????? Cambiaso: Inter più avanti, ma nelle prossime ore è atteso un contatto tra i dirigenti della Juve e l’agente del terzi… - InterHubOff : ?????? Cambiaso: Inter più avanti, ma nelle prossime ore è atteso un contatto tra i dirigenti della Juve e l’agente de… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??#Calciomercato | ??L'agente di #Cambiaso conferma l'interesse della #Juve - J_network24 : ??#Calciomercato | ??L'agente di #Cambiaso conferma l'interesse della #Juve - Tiarossi2 : RT @sckalexx: ??L'#Inter rimane in pole per #Cambiaso del #Genoa ma intanto deve aspettare. La #Juventus ha fissato un incontro con l'agente… -

...: "Chiudiamo a giorni" Intanto, parallelamente agli ... "Chiudiamo a giorni" Intanto, parallelamente agli altri colloqui,'... In fascia piace anche Andreadel Genoa, seguito da ...E lo stesso vale per' Inter è più avanti, ma nelle prossime ore è atteso un contatto tra i dirigenti bianconeri edel terzino già nel giro dell' Under 21 azzurra. Sullo stesso ...