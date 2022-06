Caldo: allerta su 2 terzi della Francia, punte 43 - 43 gradi (Di sabato 18 giugno 2022) Sono previsti record assoluti di afa oggi in Francia, con punte di 42 - 43 gradi sconosciute a gran parte delle regioni del pPese, come la Bretagna, soprattutto in un mese di giugno. Due terzi del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Sono previsti record assoluti di afa oggi in, condi 42 - 43sconosciute a gran parte delle regioni del pPese, come la Bretagna, soprattutto in un mese di giugno. Duedel ...

Pubblicità

fisco24_info : Caldo: allerta su 2 terzi della Francia, punte 43-43 gradi: A Parigi 38 gradi, annullato pellegrinaggio a Lourdes - Nutizieri : Allerta caldo: Bologna fra le città più a rischio d’Italia, notti tropicali in Riviera - corrierebologna : Allerta caldo: Bologna fra le città più a rischio d’Italia, notti tropicali in Riviera - MaryAngyP : @Jess_Mars Immagino amo, però adesso porta allerta caldo nei prossimi giorni ??????????? ?????? - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA ?????? oggi e domani disagio fisiologico per molto caldo e dopodomani disagio fisiologico p… -