Calciomercato Salernitana, nuova idea per la fascia: arriva dalla Serie A (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo la storica salvezza in Serie A, la Salernitana è pronta a regalare ai propri tifosi una squadra che resti competitiva anche per la prossima stagione. Il patron Iervolino ha affidato la squadra nelle mani dell’ex portiere di Napoli e Roma Morgan de Sanctis, dopo aver licenziato Walter Sabatini dal suo incarico. Così il DS dei granata non sta perdendo tempo e ha iniziato a mettere le mani sui primi calciatori in questa sessione di mercato. Ansaldi Salernitana Torino Un nome trapelato è quello di Cristian Ansaldi, esterno sinistro ex Inter e Genoa attualmente al Torino ma con il contratto in scadenza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, l’acquisto di un giocatore del calibro dell’argentino porterebbe esperienza in mezzo al campo. In questa ultima stagione Ansaldi ha totalizzato 19 presenze ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo la storica salvezza inA, laè pronta a regalare ai propri tifosi una squadra che resti competitiva anche per la prossima stagione. Il patron Iervolino ha affidato la squadra nelle mani dell’ex portiere di Napoli e Roma Morgan de Sanctis, dopo aver licenziato Walter Sabatini dal suo incarico. Così il DS dei granata non sta perdendo tempo e ha iniziato a mettere le mani sui primi calciatori in questa sessione di mercato. AnsaldiTorino Un nome trapelato è quello di Cristian Ansaldi, esterno sinistro ex Inter e Genoa attualmente al Torino ma con il contratto in scadenza. Come riportatoGazzetta dello Sport infatti, l’acquisto di un giocatore del calibro dell’argentino porterebbe esperienza in mezzo al campo. In questa ultima stagione Ansaldi ha totalizzato 19 presenze ...

