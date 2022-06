Calciomercato Napoli, sfida al Monza per Nandez: la situazione (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo la retrocessione in Serie B il Cagliari è costretto a lasciar partire alcuni dei suoi pezzi pregiati per poter avere un budget da reinvestire in giocatori adatti alla categoria per tentare l’immediato ritorno in massima serie. Una delle cessioni più probabili, ad oggi, appare essere quella di Nahitan Nandez. La storia fra il centrocampista uruguaiano e i rossoblu, quindi, sembra essere arrivata ai titoli di coda dopo tre stagioni fra alti e bassi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul classe ‘95 si sono perciò tuffate diverse squadre di Serie A, su tutte partenopei e Monza, che sembrano voler fare sul serio. Ecco le ultime dal Calciomercato del Napoli. Calciomercato Napoli, sfida al Monza per Nandez Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo la retrocessione in Serie B il Cagliari è costretto a lasciar partire alcuni dei suoi pezzi pregiati per poter avere un budget da reinvestire in giocatori adatti alla categoria per tentare l’immediato ritorno in massima serie. Una delle cessioni più probabili, ad oggi, appare essere quella di Nahitan. La storia fra il centrocampista uruguaiano e i rossoblu, quindi, sembra essere arrivata ai titoli di coda dopo tre stagioni fra alti e bassi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul classe ‘95 si sono perciò tuffate diverse squadre di Serie A, su tutte partenopei e, che sembrano voler fare sul serio. Ecco le ultime daldelalperIl ...

