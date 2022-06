Calciomercato Monza: offerta di Galliani per Carboni del Cagliari (Di sabato 18 giugno 2022) . I brianzoli fanno sul serio per il difensore Andrea Carboni, difensore del Cagliari classe 2001, è finito nel mirino del Monza e non solo (anche il Sassuolo monitora la situazione). Ieri incontro tra rossoblù e brianzoli dove si è parlato anche di lui. Come riporta L’Unione Sarda Adriano Galliani avrebbe presentato un’offerta da 4 milioni di euro per Carboni con Stefano Capozucca che ha chiesto 5 milioni per il cartellino del giocatore. Parti non lontane dunque che si incontreranno nuovamente anche per discutere di Joao Pedro, Cragno e Nandez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) . I brianzoli fanno sul serio per il difensore Andrea, difensore delclasse 2001, è finito nel mirino dele non solo (anche il Sassuolo monitora la situazione). Ieri incontro tra rossoblù e brianzoli dove si è parlato anche di lui. Come riporta L’Unione Sarda Adrianoavrebbe presentato un’da 4 milioni di euro percon Stefano Capozucca che ha chiesto 5 milioni per il cartellino del giocatore. Parti non lontane dunque che si incontreranno nuovamente anche per discutere di Joao Pedro, Cragno e Nandez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

gippu1 : Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - AndreaInterNews : #Inter, tutto fatto per il ritorno di #Lukaku a Milano! Già prenotate le visite mediche, che verranno effettuate da… - psb_original : Calciomercato Cagliari - Anche il Monza piomba su Carboni: c'è l'offerta di Galliani. Capozucca al rialzo #SerieB - sportli26181512 : Monza, asse di mercato con Inter e Cagliari: i nomi: Ranocchia potrebbe ritrovarsi come compagni di squadra altri n… -