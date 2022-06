Calciomercato Milan – Schira: “Anche il Palermo interessato a Plizzari” (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di Calciomercato, Anche il Palermo sarebbe sulle tracce di Alessandro Plizzari Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo Nicolò, giornalista ed esperto diilsarebbe sulle tracce di Alessandro

Pubblicità

DiMarzio : Il #Milan Femminile ha chiuso per Kosovare #Asllani, attaccante svedese dal #RealMadrid ?????????? - DiMarzio : #Calciomercato I @Inter, i dettagli dell'offerta del @PSG_inside per Milan #Skriniar e la posizione dei nerazzurri - Corriere : Maldini-Milan, perché la firma del rinnovo non è ancora arrivata - SBKreal : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Botman continua ad aspettare il Milan' - Luxgraph : Lapadula dal Fila alla Juve fino al Perù: l'Inca è uomo mercato -