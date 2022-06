Calciomercato Juventus, occhi su Zaniolo: ecco come piegare la Roma (Di sabato 18 giugno 2022) Nicolò Zaniolo continua ad essere uno dei nomi più caldi del Calciomercato. Sulle tracce dell’attaccante della Roma, infatti, sembra esserci da tempo il Milan, alla ricerca di un’ala destra di spessore, ma soprattutto la Juventus, che vuole portare a Torino una spalla importante per Vlahovi?. I giallorossi, nel frattempo, continuano a sperare in un rinnovo del giocatore nativo di Massa e fissano il prezzo per le pretendenti a 60 milioni di euro. ecco le ultime dal Calciomercato della Juventus. Calciomercato Juventus, bianconeri in vantaggio nella corsa a Zaniolo Le richieste dei capitolini, però, nelle scorse ore hanno costretto i rossoneri a fare qualche passo indietro e a virare su profili meno costosi. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Nicolòcontinua ad essere uno dei nomi più caldi del. Sulle tracce dell’attaccante della, infatti, sembra esserci da tempo il Milan, alla ricerca di un’ala destra di spessore, ma soprattutto la, che vuole portare a Torino una spalla importante per Vlahovi?. I giallorossi, nel frattempo, continuano a sperare in un rinnovo del giocatore nativo di Massa e fissano il prezzo per le pretendenti a 60 milioni di euro.le ultime daldella, bianconeri in vantaggio nella corsa aLe richieste dei capitolini, però, nelle scorse ore hanno costretto i rossoneri a fare qualche passo indietro e a virare su profili meno costosi. La ...

