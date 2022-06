Calciomercato Juventus, Koulibaly è il primo nome per la difesa: a breve l’offerta (Di sabato 18 giugno 2022) La Juventus punta il difensore centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha un contratto in scadenza a giugno 2023 Leggi su mediagol (Di sabato 18 giugno 2022) Lapunta il difensore centrale del Napoli, Kalidou. Il senegalese ha un contratto in scadenza a giugno 2023

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Si attende la decisione di #DiMaria. Piace #Arnautovic come vice Vlahovic. #Rabiot in… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, i bianconeri attendono più fiduciosi la risposta per #DiMaria - Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @danko_1983: Ma per caso ha chiamato #DiMaria? Io non ci sono stato... #Calciomercato #Juventus #Forzajuve #sport #bianconero #bianconeri - ZonaBianconeri : RT @if_seriea: #Arthur in cima alla lista partenze: #Juve aperta a prestito oneroso o scambi per risparmiare l'ingaggio. #arsenal e #Monac… -