Calciomercato Inter | Marotta vuole 60 milioni dal Chelsea per Dumfries

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, stanotte la videoconferenza per #Lukaku con il proprietario del @ChelseaFC - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Nell'affare #Bremer il @TorinoFC_1906 vorrebbe inserire #Casadei, ma per i nerazzurri è in… - SkySport : Trattativa Inter-Chelsea per Lukaku: chiusura vicina #SkySport #SkyCalciomercato #Lukaku #Inter - annarosacosta : #Bremer aveva rinnovato per il bene del @TorinoFC_1906, dimostrandosi un signore. Quello che invece sta dimostrando… - calciomercatod1 : La richiesta del Toro frena l'Inter? #calciomercato #inter -

... TORNA DI MODA DZEKO Ilvedrà la Juventus impegnata alla caccia di rinforzi per l'... Il bosniaco potrebbe essere sacrificato dall'in caso di ritorno in nerazzurro di Lukaku. Infine, ...Commenta per primo Ormai in scadenza di contratto con la Juventus , e molto vicino all'approdo all'a parametro zero, Paulo Dybala è stato praticamente 'cancellato' dal club bianconero: come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe infatti impossibile acquistare la maglia numero 10 della Joya ...L’esterno potrebbe partire dopo appena una sola stagione all’Inter, è il collante con il Chelsea per il via libera di Lukaku È arrivato in Italia appena una stagione fa, carico di aspettative per ...Tutte le notizie di calciomercato di venerdì 17 giugno 2022 Venerdì 17 giugno è stata un'altra giornata di intense trattative di calciomercato. La Serie A, la Serie B, e anche i campionati esteri fann ...