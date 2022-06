Calciomercato Cagliari: Rog è tentato dalla Bundesliga (Di sabato 18 giugno 2022) Calciomercato Cagliari, Marco Rog tentato dalla Bundesliga. Il Mondiale incombe ed il croato vuole esserci, potrebbe andare in prestito Carriera e riconoscenza sono difficili da conciliare, Marko Rog lo sa. Il Mondiale è alle porte, si giocherà tra il 21 novembre ed il 18 dicembre e la Croazia ci sarà. Il giocatore di Varaždin vuole partecipare a questa competizione ma la serie B non è il palcoscenico adatto a brillare per conquistarsi la convocazione in nazionale. Oggi L’Unione Sarda riporta di interessamenti provenienti dalla Bundesliga, dove il classe ’95 piace a tanti. Il ragazzo sa di dover tanto alla società isolana, sempre al suo fianco durante gli infortuni patiti alle ginocchia, quindi la soluzione potrebbe essere quella di un prestito. La formula farà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022), Marco Rog. Il Mondiale incombe ed il croato vuole esserci, potrebbe andare in prestito Carriera e riconoscenza sono difficili da conciliare, Marko Rog lo sa. Il Mondiale è alle porte, si giocherà tra il 21 novembre ed il 18 dicembre e la Croazia ci sarà. Il giocatore di Varaždin vuole partecipare a questa competizione ma la serie B non è il palcoscenico adatto a brillare per conquistarsi la convocazione in nazionale. Oggi L’Unione Sarda riporta di interessamenti provenienti, dove il classe ’95 piace a tanti. Il ragazzo sa di dover tanto alla società isolana, sempre al suo fianco durante gli infortuni patiti alle ginocchia, quindi la soluzione potrebbe essere quella di un prestito. La formula farà ...

