Calcio, Europei U19: Baldanzi e Volpato regalano il successo all’Italia, 2-1 sulla Romania (Di sabato 18 giugno 2022) Buon debutto all’Europeo Under 19 di scena in Slovacchia per l’Italia guidata da Carmine Nunziata. Gli azzurrini si prendono il successo al cospetto della Romania con il risultato di 2-1, con i gol arrivati tutti nel secondo tempo, e sono momentaneamente in testa al girone con la Francia, vittoriosa con i padroni di casa slovacchi per 5-0. L’Italia, schierata con il 4-3-1-2 con Baldanzi alle spalle di Nasti e Ambrosino, deve fare a meno di Miretti squalificato. Gli azzurrini prendono piano piano il controllo delle operazioni, ma peccano in precisione; al 21? è Popa a negare la gioia del gol a Nasti, ma rimane l’unica grande parata del portiere rumeno, portando le due squadre all’intervallo sullo 0-0. Dopo il rientro in campo, ci vogliono 90” per gli azzurri per sbloccare il match. Ci pensa Tommaso Baldanzi, con un gran ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Buon debutto all’Europeo Under 19 di scena in Slovacchia per l’Italia guidata da Carmine Nunziata. Gli azzurrini si prendono ilal cospetto dellacon il risultato di 2-1, con i gol arrivati tutti nel secondo tempo, e sono momentaneamente in testa al girone con la Francia, vittoriosa con i padroni di casa slovacchi per 5-0. L’Italia, schierata con il 4-3-1-2 conalle spalle di Nasti e Ambrosino, deve fare a meno di Miretti squalificato. Gli azzurrini prendono piano piano il controllo delle operazioni, ma peccano in precisione; al 21? è Popa a negare la gioia del gol a Nasti, ma rimane l’unica grande parata del portiere rumeno, portando le due squadre all’intervallo sullo 0-0. Dopo il rientro in campo, ci vogliono 90” per gli azzurri per sbloccare il match. Ci pensa Tommaso, con un gran ...

Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ZURIGO - Il presidente Canepa: 'Gnonto aveva bisogno di riposo, irresponsabile convocarlo per gli Europei U19' https://… - apetrazzuolo : ZURIGO - Il presidente Canepa: 'Gnonto aveva bisogno di riposo, irresponsabile convocarlo per gli Europei U19' - napolimagazine : ZURIGO - Il presidente Canepa: 'Gnonto aveva bisogno di riposo, irresponsabile convocarlo per gli Europei U19' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 19 - Europei, l'Italia vince 2-1 all'esordio contro la Romania - Luxgraph : Europei U19, Italia-Romania 2-1: Baldanzi e Volpato, staffetta vincente -