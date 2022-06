Calcio | Conference League | Roma multata per 46 mila euro

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Zaniolo: 'Il nostro obiettivo era la Conference e l'abbiamo conquistata' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Zaniolo: 'Il nostro obiettivo era la Conference e l'abbiamo conquistata' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Zaniolo: 'Il nostro obiettivo era la Conference e l'abbiamo conquistata' - napolimagazine : ROMA - Zaniolo: 'Il nostro obiettivo era la Conference e l'abbiamo conquistata' - apetrazzuolo : ROMA - Zaniolo: 'Il nostro obiettivo era la Conference e l'abbiamo conquistata' -

...alla semifinale di ritorno col Leicester NYON (SVIZZERA) - La Disciplinare della Uefa ha multato complessivamente la Roma per 46 mila euro in relazione al ritorno della semifinale di...Ma la vittoria dellaLeague, lo stadio Olimpico sempre pieno e la cassa di risonanza avuta dall'arrivo di José Mourinho in poi hanno permesso al gruppo di lucidarsi anche in altri settori. ...La conferenza stampa del tecnico ingauno, affiancato dal presidente Cappa, il DS Rolando e l'assessore De Sciora.È stato presentato oggi in conferenza stampa dal direttore sportivo Roberto Gemmi il nuovo allenatore del Cosenza Calcio, Davide Dionigi, ex di Reggina e Catanzaro: "La sfida è intrigante e stimolante ...